Una modelo de Dénia, entre las 10 españolas con más seguidores en Instagram

Su nombre quizás no les suene pero saltó a la fama en 2015 cuando Justin Bieber subió una fotografía suya con el mensaje ""Oh, Dios, ¿Quién es ella?". Ella era Cindy Kimberly, una joven modelo de Dénia de origen holandés, que en la actualidad es pareja del campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton y es una de las 10 españolas más seguidas en Instagram.



Sus más de 6 millones de seguidores en la popular red social le han valido para situarse en la posición 7, por delante de rostros muy conocidos como las actrices Penélope Cruz y Blanca Suárez y la presentadora Pilar Rubio. No obstante, encabeza el ránking Ester Expósito, seguida de Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo; Úrsula Corberó; Rosalía; Alba Flores; y María Pedraza.





La revolución de Kimberly en redes sociales comenzó en 2015 cuando Justin Bierber publicó su fotografía y,, tenía "30.000 seguidores nuevos por semana", aunque matizaba que no era "algo en lo que pierda mucho tiempo". "Mis redes sociales me parecen algo divertido y algo que no va a durar para siempre así que me lo tomo de forma relajada", explicaba a este periódico en 2016. Sin embargo, con el tiempo se han convertido en su modo de vida y ella en una de las influencers más cotizadas. Asimismo, afirmaba que tenía "suficiente ambición para hacer que estoy que no sea solo un boom". Y así ha sido.En 2018 la joven consiguió ser la española más seguida en Instagram con más de 4 millones de seguidores. En esta ocasión se ha tenido que conformar con la séptima posición y la nada desdeñable cifra de