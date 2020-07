La sucesión de zascas a una concejala de Podemos por criticar a Pilar Rubio

La concejala de Justicia Social, Feminismo y Lgtbi del Ayuntamiento de Palma Sonia Vivas se ha convertido en trending topic después de publicar un polémico tuit sobre la imagen de Pilar Rubio tras dar a luz a su cuarto hijo.



La política de Podemos, que se describe en su perfil de Twitter como "policía,denunciante de corrupción, lesbiana, catalana de izquierdas y feminista", escribió sobre la fotografía en la que la modelo y presentadora posa junto a su marido, el futbolista Sergio Ramos, y su recién nacido, que "el patriarcado no quiere vernos doloridas, ni cansadas, ni llorosas o extenuadas. El mandato patriarcal es que siempre estemos dispuestas, felices, sonrientes y por encima de todo: arregladas y guapas".





Casi 4 años de diferencia en ambas fotos, recién salidos del horno los amores de mi vida. Maquillada, arreglada y sintiéndome increíble y feliz. ¿Lo mejor? Lo hice porque QUISE, porque ME GUSTA, porque me sienta bien y porque PUEDO. Bravo por Pilar, por verse fa-bu-lo-sa ???? pic.twitter.com/VjZ5Sp2RSS

Yo veo a Pilar Rubio como una mujer feliz con su pareja y su hijo recién nacido! Si ha querido arreglarse para salir en la foto, tal vez sea porque quiere sentirse guapa, no porque ningún patriarcado se lo exija! Las personas también quieren verse bien a sí mismas y no por otros!

Sonia, es tan obvio tu feminismo de postureo y redes que no entiendes que el hacer de menos a otras mujeres no es feminista. Tú te depilas y eso es también patriarcado y no por ello se te expone o critica. No representas a nadie, ya. Déjalo https://t.co/j495OT4e6y