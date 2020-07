Dani Rovira continúa su tratamiento contra el cáncer

Está luchando contra el cáncer y Dani Rovira (Ocho apellidos vascos) no pierde el sentido del humor que le caracteriza. Desde que el pasado marzo anunciara que padecía de un tipo de cáncer llamado linfoma de Hodkin (un cáncer que afecta a una parte del sistema inmunitario llamado sistema linfático) el actor no ha parado su actividad en redes sociales y ha seguido contando sus avances en la lucha contra la enfermedad.



La semana pasada Rovira anunció que, después de cuatro meses de tratamiento, finalizaba las sesiones de quimioteramia ya que los linfomas habían desaparecido. No obstante ahora se está sometiendo a radioterapia por precaución y esta ha sido su forma de mostrarlo en redes sociales "¿Usted, desde cuándo espera?".







El mismo actor manifestó cuando hizo público su estado de salud que "para lo bueno y para lo malo, soy un personaje público. Y antes de que comience el circo de especulaciones y sensacionalismo en cierta prensa y en redes sociales, prefiero ser yo la fuente principal de información". De esta forma va contando a sus seguidores a través de las redes su estado de ánimo y tratamiento.