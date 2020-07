Le ponen un cero, pero su respuesta a un examen de filosofía se vuelve viral

A veces el ingenio y la creatividad no sirven de nada. Que se lo pregunten al alumno que respondió a una pregunta de un examen de fisolofía con un dibujo.



El estudiante o bien no se sabía el tema o no tenía tiempo de contestar (todo apunta a la primera opción), de modo que decidió ilustrar su respuesta.



A la pregunta "Establezca una relación entre Sócrates y la filosofía", el intrépido joven se tomó con literalidad la cuestión y dibujó dos figuras abrazándose y rodeadas de corazones.



Su chispa no ablandó el del profesor que corrigió el examen, que le premió con un cero.



"Yo le habría puesto un sobresaliente", afirma el escritor Juan Gómez-Jurado, que difundió en Twitter esta divertida contestación.





Yo le habría puesto sobresaliente. pic.twitter.com/M3UJNsqBlZ — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) July 24, 2020

Losno se han hecho esperar, dividiéndose, como suele ser habitual en cualquier tema de Twitter, entre quienes celebran el sentido del humor del chico y creen que debió tener mejor nota y los que opinan que la calificación del docente es la correcta.