Polémica en redes tras la elección de Manuel Romo como Mister España 2020

Hoy le ha tocado probar lo que significa la fama en la red social del pajarito al extremeño que desde hoy es Míster España 2020, Manuel Romo.

Que el dicho popular "para gustos, los colores" es cierto y mucho más cierto es que la belleza está en el interior... pero si algo caracteriza a Twitter es que parte de su magia radica en el "salseo" y los comentarios bromistas (del más negro al más amable) al más puro estilo "radio patio". La elección del 'Mister International Spain 2020' no iba a quedar exenta de críticas.



Hoy le ha tocado probar lo que significa la fama en la red social del pajarito al extremeño que desde hoy es Míster España 2020, Manuel Romo. Una foto con una luz bastante mejorable, un atuendo al más puro estilo Hollywood (durante los años 20) y un peinado discutible han sido más que suficientes para alentar las críticas de las personas que consideraban que había otros candidatos más dignos de representar la "guapura nacional". No obstante, los defensores de Manuel no han tardado en salir a la palestra para demostrar con pruebas gráficas que Romo podría bien haber servido de modelo para cualquier escultura de Adonis.



Que en la diversidad está la gracia y que todos tienen "su punto" es cierto. Y que los memes en twitter e instagram son lo mejor en este tipo de concursos, también.





... Tras la elección de MISTER ESPAÑA, se llevan la sorpresa cuando éste se quita la MASCARILLA... pic.twitter.com/6Ga4tI5ll9 — Lunes (@LunesAbroCuenta) July 25, 2020

– Enhorabuena, ¿qué se siente al ser el nuevo mister España? pic.twitter.com/WggJC1FdV1 — ?????????????? (@Tarantinto78) July 26, 2020

Que alguien le diga a Míster España que la boca, mejor cerrada. pic.twitter.com/HXyGQ1MoBb — Monsieur de Sans-Foy (@MonsieurSansFoy) July 26, 2020

Las fotos "buenas"

Ojo que Mister España 2020 no está nada mal. pic.twitter.com/CBrl3LTkp8 — Alexsinos (@alexsinos) July 26, 2020

No seré yo quien defienda la belleza normativa, pero aquellos que están llamando feo a Mister España por una mala foto sólo quiero decirles que: pic.twitter.com/vxHeq7IpNv — Petisuis Deveraux ??? (@PetitSuize) July 25, 2020

Los defensores y defensoras de Romo no han tardado en salir a la palestra, demostrando una vez más que quien bien te quiere te sacará bien en las fotos y que una persona fotografiada mejor o peor son dos personas distintas.