El último dardo de Alberto Chicote contra una paella "imposible"

Alberto Chicote está indignado una vez más en las redes sociales después de ver una paella muy peculiar. Y es que la realización correcta de este plato es uno de los temas que más controversias levantan en las redes sociales, sobre todo cuando las preparan personas que no son de origen español y realizan intentos de paellas en las que se añade cualquier tipo de ingrediente.



El chef no ha querido dejar pasar la ocasión de criticar la receta que ha empleado una usuaria inglesa de Twitter. Y es la paella que prepara, con arroz blanco, tomate frito y setas, es seguramente una de las mezclas más raras que han visto en las redes sociales. En concreto, Chicote ha escrito lo siguiente en Twitter: "Cuando crees que lo has visto todo, viene Miss Rowie y te ataca con su receta de paella".





Cuando crees que lo has visto todo, viene @MissRowie_ y te ataca con su receta de #Paella

Esto lo hacen para joder, porque para comerselo, es imposible. https://t.co/UxqzLLFKOA — Alberto Chicote (@albertochicote) July 22, 2020

My fave paella recipe ? you're welcome pic.twitter.com/yOP0ep0tsH — Row (@MissRowie_) July 21, 2020

El cocinero ha continuado diciendo que "esto lo hacen para joder,". El tuit, que fue escrito hace menos de 20 horas, ya tiene más de 700 retuits y 3.000 "me gustas". A esto se le han sumado 685 contestaciones de seguidores dándole la razón al presentador de 'Pesadilla en la cocina'.