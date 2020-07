La tierna historia de un hijo que visitaba a su madre infectada por Covid-19

El coronavirus está creando situaciones muy dramáticas, sobre todo en la cuestión de las personas que fallecen solos en los hospitales, ya que no pueden ver a nadie debido a que la enfermedad es muy contagiosa. Muchas personas han llorado a sus familiares sin poder despedirse de ellos realmente y solo recibiendo después una urna con sus cenizas.



Un chico palestino ha hecho una proeza para poder despedirse de su madre, la cual estaba en las últimas horas vida después de enfermedad por el Covid-19. El chico ha querido despedirse de su madre en el hospital nada menos que subiendo a la ventana de la habitación donde ella se encontraba. Los medios han hecho viral una fotografía del mismo subido al alfeizar de la ventana del hospital.



A veces el corazón y la razón humana sorprende y nos muestra lo que somos capaces de hacer por las personas que queremos y sobre todo por despedirnos definitivamente de alguien que nos es querido. El usuario Mohamad Safa ha compartido la fotografía en Twitter que ha recibido más de 75.000 retuits y más de 200.000 "me gustas".





