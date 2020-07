Cómo conseguir el cuerpo de "Thor" en seis semanas

Llega el verano y, aunque la operación bikini es uno de los propósitos más comunes a principio de año, la tableta de chocolate soñada se suele quedar en barriga con forma de tarta derretida. Este año, además, el confinamiento ha provocado que muchos no hayan controlado su alimentación ni se hayan ejercitado tanto como quisieran. Y ya en plena época estival se buscan dietas y rutinas de ejercicios para decir adiós a los kilos de más.



Lucir el cuerpo perfecto de Chris Hemsworth, actor que encarna al superhéroe "Thor", es el sueño de muchos y, al parecer, no es tan difícil como se podría pensar. El youtuber Laurie Shaw lo ha tratado de comprobar y lo ha mostrado en un vídeo en su canal de Youtube. Y es que este joven ha seguido la rutina de ejercicios que Hemsworth lanzó en la aplicación Centr para ayudar a sus usuarios a llevar una vida más sana.



En concreto, el youtuber ha mostrado a través de sus redes sociales el seguimiento del programa de "Thor" que dura 6 semanas y se distribuye en 30 minutos cada día. Asimismo, esta rutina incluye 6 tipos de ejercicios con 6 sets y Laurie Shaw agregó más repeticiones cada vez que podía.







Y, en cuanto a la dieta, el youtuber optó por seguir una dieta a base de plantas. "Tengo más energía, me siento más delgado y bastante diferente de lo que era 6 semanas atrás", relata Laurie Shaw en el vídeo que ya se ha convertido en viral.