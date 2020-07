El neumólogo que anticipó la crisis del coronavirus prevé la segunda oleada

No era fácil de prever, pero alguien lo hizo. La evolución de la crisis del coronavirus en España fue vaticinada por un médico madrileño (@donni_69) que elaboró en el mes de marzo un hilo en Twitter mostrando su preocupación por cómo se estaban desarrollando los acontecimientos y augurando el colapso en urgencias y la carestía de material médico.



Este neumólogo que ejerce en un centro hospitalario del sur de Madrid, comenzó su hilo el pasado 8 de marzo compartiendo su preocupación con el resto de tuiteros por las cifras del contagio por covid-19. "Estoy tremendamente preocupado por el coronavirus . No sé si nuestros dirigentes han hecho números pero son para asustar", empezaba la narración.





Soy neumólogo en un hospital del sur de Madrid y estoy tremendamente preocupado por el #coronavirus . No sé si nuestros dirigentes han hecho números pero son para asustar. Abro hilo — Donni (@donni__69) March 8, 2020

Si el 10% necesitan ingreso, en la última quincena de abril necesitaremos al menos 200 camas para esos pacientes. La mitad de las de mi hospital. Y de ellos 40-50 en UCI. Es decir TODAS LAS CAMAS DE UCI de mi centro. A mediados de abril. — Donni (@donni__69) March 8, 2020

Lo siguiente será la prohibición de toda actividad no esencial y la cuarentena domiciliaria obligatoria como han hecho en China. El cierre de todos los colegios, universidades, fábricas y oficinas. — Donni (@donni__69) March 8, 2020

En mi opinión (repito, opinión) es que en menos de un mes tendremos aquí la segunda ola. Será más suave y de inicio más lento (porque usamos mascarillas, mantenemos distancia social, diagnosticamos antes y "trazamos contactos") pero es inevitable. — Donni (@donni__69) July 19, 2020

Y el sistema de salud aguantará el tirón. Esperemos que antes de llegar al colapso nuestros gobernantes y jueces actúen. Pero los sanitarios estamos cansados, decepcionados y asustados porque hemos vivido un infierno y vemos venir otro más y parece que a nadie le importa pic.twitter.com/K4Lg2sjtla — Donni (@donni__69) July 19, 2020

El médico calculaba la evolución de los pacientes positivos en coronavirus en su hospital y la velocidad exponencial de contagio en su área de salud. Con esos datos, ya pronosticaba que las camas de lano serían suficientes.De hecho, el neumólogo, adelantaba que ante la saturación de las urgencias " la UCI estará totalmente sobrepasada. Esto implica que habrá que tomar decisiones éticas muy difíciles. Habrá queporque no habrá ventiladores ni camas de UCI para todos.", aseguraba el médico. Y donni_69 ya lanzaba una advertencia: "Por otro lado el personal sanitario no somos superhéroes. Enfermaremos también por el coronavirus. Y necesitaremos 2-3 semanas para dejar de ser contagiosos y poder reincorporarnos al trabajo ".También lanzaba la alerta de que era necesario actuar rápidamente, de que los políticos debían tomar decisiones: "Todo esto ocurrirá si seguimos sin hacer nada como hasta ahora, enPara mí está claro que la infección ya no se puede contener, solo enlentecer para no colapsar el sistema sanitario".Ahora, este sanitario vuelve a hablar del coronavirus y pone el foco de atención sobre varios hechos: aunque considera que la población se está comportando bien en general, hay una relajación en los hábitos deEsto unido al movimiento interprovincial, para el neumólogo esta suma es igual a una segunda ola. Pero ¿para cuándo?, este galeno pone fecha: en menos de un mes volveremos a sufrir otro azote comparable al que sufrimos en el segundo trimestre del año, aunque da algunas claves diferenciadoras.Este último hilo, iniciado el pasado 19 de julio ha acaparado la atención de las redes. En él, insiste en que la rápida actuación de los gobernantes es decisiva y que el sistema sanitario aguantará el tirón, pero lamenta que "los sanitarios estamos cansados, decepcionados y asustados porque hemos vivido un infierno y vemos venir otro más y parece que a nadie le importa", concluye.