La reacción de una periodista ucraniana al perder un diente en directo se convierte en viral

Las transmisiones en directo en ocasiones juegan malas pasadas. A veces, un reportero mete la pata y otras, un suceso imprevisto puede convertirse en viral. Esto es lo que le ha currido a Marichka Padalko, una presentadora ucraniana que, en mitad de un informativo, perdió un diente.



A pesar de la embarazosa situación, la periodista no perdió la compostura y recogió el diente frontal con un sutil gesto de su mano izquierda, escondiéndolo ahí y continuando el programa como si nada hubiera pasado.





La propia periodista compartió el momento en Instagram con sus seguidores, adjuntado la siguiente recomendación: "En cualquier situación, mantén la calma". La presentadora explicó en las redes sociales que se había puesto el diente recientemente después de que su hija la golpease de manera fortuita con un reloj., añadió.Aquí se puede leer la traducción compelta de la"La nueva "gloria" vino de la nada ... y el apoyo también??. Sí, hoy perdí una parte de midurante la transmisión en vivo de TSN a las 9:00). Esta es probablemente mi experiencia más curiosa en veinte años como presentadora. La transmisión en vivo es maravillosa porque siempre es impredecible. Sí, en 2013, por primera vez, vi imágenes en vivo de mi esposo detenido en una protesta cerca del Ayuntamiento de Kiev, y hace unos años, un perro que salió corriendo del estudio de repente comenzó a lamerme la pierna durante el lanzamiento.Esta vez, mi colega @nata_goncharova me escribió y me dijo: "Reaccionaste como si perdieras los dientes todos los días". No, no todos los días. Es solo que ahora mismo he decidido corregir la molestia que sucedió hace más de diez años. Tenía un despertador de metal pesado en mi habitación y una vez mi pequeña hija estaba muy interesada. Ella lo agarró del alféizar de la ventana y comenzó a agitar un "juguete" alrededor de su madre dormida. Y tan pronto como bostecé, una pequeña alegre me arrancó la mitad del diente. Ahora finalmente he decidido una reparación más radical. Solo que no estaba muy atenta a la prohibición de mi dentista de morder alimentos con los dientes delanteros hasta el final del tratamiento. En realidad, por eso sucedió lo que pasó...Honestamente, pensé que el incidente pasaría desapercibido. Este episodio no fue publicado deliberadamente en el canal de YouTube TSN. Pero subestimamos la atención de nuestros televidentes. La blogger @ekulka publicó esto en su perfil y ... se extendió a todas las publicaciones, no solo a las ucranianas.A lo largo de esta historia, me impresionó personalmente la cantidad de apoyo que recibí), tanto en los comentarios como en los mensajes personales. Amigos, muchas gracias??))).?? Te veo mañana por la mañana?? en @tsnua"