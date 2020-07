Una joven se desmaya y nadie la socorre por miedo al coronavirus

"Es mejor no tocarla, cuando venga la ambulancia". Una joven ha sufrido un desmayo en Granada en plena calle. Y el resto de la gente que presenció los hechos decidió no acercarse a socorrerla. Ni la mascarilla ni otras medidas de seguridad han sido suficientes.

Según informa 'Espejo Público', el miedo a un posible contagio de coronavirus sería la causa por la que nadie socorrió a esta joven, aunque alguno de ellos sí sacó el teléfono móvil para grabar la dura escena.

El vídeo muestra también el diálogo entre quienes estaban observando a la chica, que debatían sobre cuál sería la mejor postura para evitar males mayores. "Habría que ponerla en posición...", "a ver, no está mal...", se puede puede escuchar en el vídeo que acompaña estas líneas.

La frase más demoledora es la pronunciada por una testigo que señaló que era "mejor no tocarla": "Mejor cuando venga la ambulancia". Y así sucedió, la joven no fue auxiliada hasta que no llegaron los servicios de emergencia. A pesar de las duras imágenes, la mujer se encuentra en buen estado tras haber sido trasladada a un hospital.