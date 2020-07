"Tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías y está bien"

En España no es muy conocida, pero en su país natal sí es muy popular y también en Italia, donde vive junto a su pareja, el futbolista de la Juventus Paulo Dybala. Hablamos de la actriz, modelo y cantante argentina Oriana Sabatini, que ha sorprendido a sus seguidores con un vídeo en Instagram en la que muestra las "imperfecciones" de su cuerpo.



La joven de 24 años grabó el vídeo con el objetivo de lanzar un mensaje inspirador a sus 4 millones de seguidores en esa red social. En menos de un minuto, Sabatini se muestra al natural, sin trampa ni cartón, aceptando su cuerpo tal cual es.



"Ayer tuve un atracón, con lo cual hoy sería inimaginable subir algo a las redes sociales, mucho menos mostrando alguna parte de mi cuerpo. No sé si fue alguna de esas cuentas motivacionales que me inspiró, pero hace mucho tenía ganas de subir algo así", escribió.





Acto seguido, la joven confiesa que estuvo una década sufriendo trastornos alimenticios "pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón "."Siempre me saco fotos o grabo cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre, y hoy", relata en la misma publicación.Sabatini destaca que ella no es un ejemplo a seguir, pero confía en que su mensaje pueda. "Sé que tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías, claramente un poco de celulitis y ESTÁ BIEN".