Vídeo: Extraen una toalla de tres metros del estómago de una serpiente pitón

Monty, una serpiente pitón, se ha convertio en la protagonista involuntaria de un vídeo que se ha vuelto viral en redes sociales. En él, los veterinarios le extraen del estómago, mediante unas pinzas, un objeto de grandes dimensiones: una toalla de playa de tres metros.



El suceso, con final feliz, tuvo lugar en el hospital de animales SASH (Small Animal Specialist Hospital) en Nueva Gales del Sur, Australia, y en el vídeo viral que han compartido los médicos del centro, y del que se ha hecho eco la CBS se puede ver cómo se saca del vientre de la serpiente, que estaba anestesiada en ese momento, una toalla de playa de grandes dimensiones.





ODDLY SATISFYING: Team of vets pull AN ENTIRE BEACH TOWEL out of a python in Australia – with their bare hands. pic.twitter.com/rjzR2lrmEW