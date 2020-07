El cartel viral para concienciar sobre el uso de la mascarilla que triunfa en redes sociales: "Rotundo"

Las mascarillas se han convertido en un aliado indispensable en el día a día para prevenir el contagio de coronavirus. No obstante, muchos parecen no ser conscientes de la importancia de este artículo que ya es de uso obligatoria en varias comunidades autónomas. Ejemplo de ello son las imágenes de la celebración del ascenso del Cádiz, así como celebraciones clandestinas y macrobotellones.



El uso de mascarillas es de tal importancia que su uso ya es obligatorio en comunidades autónomas como Murcia, Andalucía, Cataluña, Baleares, Aragón, La Rioja y Extremadura, incluso cuando se puede respetar la distancia de seguridad.



Ante el afloramiento de conductas incívicas por parte de la población, muchos intentan concienciar del uso de la mascarilla como la mejor protección frente a la covid-19. En Twitter, un cartel,en el que se describe en tres frases a todos aquellos que no quieren llevarla ha llamado mucho la atención y se está compartiendo de forma masiva. Más de 1.400 retuits y 2.500 'me gusta' en menos de 24 horas.





A continuación, reproducimos el texto del cartel:No lees, no atiendes o no entiendes las recomendaciones sanitarias. No eres consciente del grave problema que generan los asintomáticos. Tú puedes ser uno de ellos.Te crees que por llevar mascarilla muestras debilidad cuando realmente estás mostrando todos los complejos que te impiden mostrarte vulnerable.Llevar mascarilla protege a la sociedad, cuando no la llevas estás mostrando que la sociedad, tu familia y tus amigos realmente no te importan"