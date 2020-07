El vídeo viral de un trabajador de un supermercado limpiando los carritos de la compra con saliva

La pandemia del coronavirus ha modificado por completo nuestras costumbres y al realizar la compra es uno de los momentos en los que más notamos estos cambios al tener que utilizar las mascarillas y el gel hidroalcohólico, así como mantener distancia social... Y es por ello que un vídeo de un trabajador de supermercado está dando la vuelta al mundo y se ha convertido en viral al saltarse todas las medidas higiénicas recomendables.

En las imágenes, grabadas por una clienta y publicadas en la web CityNews, se puede ver a un empleado del establecimiento FreshCo, ubicado en el cruce de las calles Bathurst y Nassau en Toronto, limpiando los carritos y las cestas con un sistema de limpieza muy peculiar y antihigiénico. En concreto, el hombre no emplea guantes ni mascarillas y utiliza su propia saliva como producto de limpieza para su balleta.

Este sistema de limpieza a base de escupitajos, además de ser muy poco higiénico, tiene sus consecuencias en la era del coronavirus. Y es que así podría estar contagiando a los clientes que hacen la compra con total normalidad.

El vídeo, que ya se ha convertido en viral fue grabado por la clienta Marta Casimiro. "No podía creer lo que veía. Estaba en shock... Me sentí asqueada", señalaba la clienta al medio de comunicación CityNews. Asimismo, Casimiro ha explicado que, al día siguiente, contactó con el encargado del supermercado pero protegió al trabajador y le dijo que no quería ver las imágenes: "No me creyó y me trató muy mal".