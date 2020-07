Troleo en directo a la Universidad de Salamanca: preguntas de Rosa Melano y Elver Galarga

Son cosas del directo, pensaría la presentadora de la jornada de información a alumnos sobre las medidas a adoptar en la EBAU por el covid-19 celebrada en la Universidad de Salamanca, tras darse cuenta de que había sido troleada por algún bromista.



Los vídeos, que se siguen compartiendo por las redes sociales un mes después, muestran cómo en el turno para contestar a las dudas de los estudiantes se citan supuestas inquietudes de "Rosa Melano" y "Elver Galarga".





Lo más importante del directo de la Universidad de Salamanca sobre la EBAU pic.twitter.com/J1wdbsCmWH — ?????????? (@NotElHero) June 10, 2020

Tampoco nos olvidemos de la segunda victoria del directo pic.twitter.com/OkQxvqDigR — ?????????? (@NotElHero) June 10, 2020

Los tuits con las grabaciones fueron trending topic y muchos usuarios se preguntaban cómo era posible que ninguno de los participantes de la mesa se percatara de la broma, aunque es posible que alguno sí se diera cuenta y decidiera que lo mejor era no darle pábulo al asunto.Desde luego parece que no fue el caso de la conductora de la sesión, que hasta llegó a repetir uno de los nombres falsos sin caer en el doble sentido que tenían. Seguramente no haya visto la película Porky's, donde una camarera es troleada de forma muy similar, al hacerle preguntar en el local a viva voz por Mick Onio: