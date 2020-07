Un joven atrapa al vuelo a un niño lanzado desde un balcón por un incendio

Un hombre se ha convertido en héroe en Estados Unidos después de amortiguar con su cuerpo la caída de un niño de 3 años lanzado desde un balcón por su madre al estar la casa en llamas.



Las imágenes del rescate, que tuvo lugar en Phoenix (EEUU), son espeluznantes. Phillip Blanks, que fue jugador de fútbol americano y exinfante de marina, vio que una vivienda próxima a su hogar ardía y se acercó para ver si podía echar una mano.



Y tanto que lo hizo. El joven, de 28 años, observó cómo una mujer salía desesperada al balcón del piso en llamas con la intención de lanzar a su hijo y de esta forma intentar salvarle.



Aunque había allí otro hombre, fue Phillip quien se abalanzó para coger al pequeño justo antes de que impactara con el suelo en su caída desde el tercer piso.



Sin perder un segundo, con el niño en brazos, salió corriendo para llevarle a un centro sanitario.



La madre, desgraciadamente, no pudo sobrevivir al incendio. "Ella es la verdadera heroína de la historia porque hizo el último sacrificio para salvar a sus hijos", aseguró al canal ABC7 el joven, que rehuyó de ser considerado un héroe por su valiente acción, cuyo vídeo se ha convertido en viral.





LIFESAVING CATCH: Eyewitness video shows Phillip Blanks – a former college wide receiver – sprint to the scene of a third-floor apartment fire in Phoenix before catching a small child thrown from a balcony; the mother of the child did not survive. https://t.co/CyIuiva87p pic.twitter.com/egzOxE5bFr