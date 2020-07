Un café con leche y de tapa, lentejas

La tapa es toda una institución en la gastronomía española. No solo es una de las imágenes que más reconocen los turistas que nos visitan sino que también es la protagonista de cientos de concursos de cata en cualquier ciudad de la geografía nacional, sin importar la época del año.



Aunque su producción ha estado parada durante el proceso de la desescalada como consecuencia de la regulación para frenar la expansión del coronavirus, ya son muchos los bares que en la nueva normalidad vuelven a ofrecer una tapa, fría o caliente, a sus clientes. Como el lucense Xabier Rodríguez.



Este ingeniero industrial gallego emigrado a Cambridge que se define amante del "cine, series, libros, videojuegos y frikadas varias" en su perfil de Twitter, es una de las muchas personas que ante la posibilidad de volar a España desde el extranjero en la nueva normalidad ha decidido viajar a su tierra, Galicia, para pasar sus vacaciones. Lo que no podría imaginar es que una fotografía sacada en un bar de Lugo iba a convertirse en el último fenómeno viral.





¿Pedir un café con leche y que te pongan esta tapa de lentejas?

Echaba de menos Lugo pic.twitter.com/u00ZlQhOe7 — Xabier R.F. (@XabierXY) July 6, 2020

Y hay quien aun se sorprende porque en Extremadura desayunemos migas, o cafe con tostadas con jamon ?? — Joselito ? (@JMaNunezBlanco) July 7, 2020

Y que te comes antes las lentejas y después el café frío o el café y después unas lentejas?? — Javitob (@javitob) July 7, 2020

Por eso en Madrid te cobran 15 euros y te dicen que es menú del día ? — Roberto SKL ?? (@RSKloveu) July 7, 2020

Y si te pides un ribeiro qué te traen, un croissant? pic.twitter.com/5gODcE4TEK — ? Miquel Puig |?/| (@Mikiman_etes) July 7, 2020

escribía el pasado 6 de julio junto a la imagen de una taza y un pequeño cuenco con lentejas que ha dado la vuelta al mundo de las redes sociales con más de 4.000 retuits y casi 19.000 'me gusta'."Galicia es Galicia y Lugo particularmente es muy especial para estas cosas", explicaba Xabier en una entrevista concedida a Catalunya Radio después de que se desatase la locura con la imagen. "Aunque la combinación no tenía mucho sentidoopté por las lentejas. Porque aunque es verano, eran las 9 de la noche y en Lugo estábamos a 12 ó 13 grados en terraza y dije:", confesaba.Si la combinación entre el café con leche y las lentejas delresulta extraña, no lo son menos algunas de las respuesta que ha recibido la publicación y con las que se podría trazar un map de la 'tapa inaudita en España': "Y hay quien aún se sorprende porque en Extremadura desayunemos migas, o cafe con tostadas con jamon" o "A mi con un café, tapa de aceitunas en Mallorca. A las 8am. Pero esto lo supera" son algunas de los más de 800 comentarios que ha recibido la foto, muchos con sentido del humor: