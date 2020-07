Lidl saca a la venta unas zapatillas con sus colores corporativos que arrasan en la reventa

Hoy en día la marca lo es todo en el mundo empresarial. Ser capaz de hacer algo con lo que la gente te identifique rápidamente y que así puedas ser capaz de colocar cualquier tipo de productos a tus clientes. Esto es lo que ha conseguido Lidl con su último movimiento comercial que está causando gran sensación.



La marca alemana ha puesto en venta unas zapatillas con los colores corporativos de la marca en Europa que ha arrasado en sus tiendas hasta el punto de que ya no es posible encontrarlas en ningún establecimiento. Y es que, la gente ha comprado en masa el curioso producto, y la única forma de conseguirlas es a través de reventa en páginas de segunda mano como Wallapop, donde su precio ronda los 100 euros, cuando el original era de unos 13 euros.





Meanwhile in Finland, Lidl started selling Lidl-themed trainers for €15 today. People were queuing up before stores opened and they sold out in minutes. Now they're all over tori (Finnish gumtree): pic.twitter.com/7x7zQNAVxy