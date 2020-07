El impactante vídeo en el que un águila atrapa a un pequeño tiburón

La naturaleza es maravillosa y, en ocasiones, nos regala imágenes espectaculares que parecen sacadas de un documental de Félix Rodríguez de la Fuente. Es el caso del último e impactante vídeo viral en el que un águila atrapa, al parecer, un pequeño tiburón entre sus garras y se lo lleva volando.



La grabación, que ya ha sido compartido por cerca de 3.000 personas y acumula más de 440.000 reproducciones, se realizó en Myrtle Beach, en Florida (Estados Unidos).





Un águila pescadora lleva en sus garras un pequeño tiburón que acaba de capturar en aguas de Florida #Zoología pic.twitter.com/8sohPxr8Kd — CRCiencia (@CRCiencia) June 29, 2020

Ante estas impresionantes imágenes que parecen sacadas de un documental sobre vida salvaje, muchos usuarios han mostrado su asombro. No obstante, el vídeo ha generado cierto debate dado que muchos usuarios señalan que la especie captura no es un tiburón , según señala la fuente, sino que, según apuntan, se podría tratar de"Parece un pez óseo, no cartilaginoso (tiburón). Presenta cola homocerca, que parece incluso radiada, no heterocerca como en tiburones. Además su morfología general está aplanada lateralmente (peces óseos) y no dorso-ventralmente como en tiburones", señala un tuitero. "La aleta trasera del tiburón. ¿Será un delfín?", indica otro.