La rebelión de las patatas: así se encontraron una cocina después de tres meses fuera de casa

La vuelta a casa después de unas largas vacaciones siempre está repleta de incertidumbre. ¿Se habrá ido la luz y habrá que tirar todo el congelado? ¿Habrán intentando entrar a robar? Lo que menos se esperaba Donna, una mujer francesa residente en L'Aigle, en Normandía, es que unas patatas se podrían haber adueñado de su cocina.



Si en alguna ocasión te has olvidado en la despensa o en otro punto de la cocina unas patatas, podrás haber visto que le salen pequeñas "ramas", prueba de que el tubérculo ha germinado. Pero lo que le pasó a Donna es de un nivel muy superior. Y es que, tal y como explica en Twitter, después de tres meses fuera de casa, regresó y se dio cuenta de que se había dejado un paquete de patatas durante todo este tiempo.



"Esperaba oler a algo podrido al llegar a casa después de ese tiempo, pero al entrar en la cocina me sorprendió una extraña silueta", relataba la mujer francesa en sus redes sociales. Los tubérculos había germinado y los brotes habían crecido tanto que trepaban por las paredes e incluso atravesaron lejas y muebles.





This was found in our cafe today pic.twitter.com/LpTLfDTBum