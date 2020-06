Carmen Calvo se lía y dice que la credibilidad del Gobierno "no ha existido"

La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo se ha liado hoy en su respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y ha acabado afirmando que la credibilidad del Gobierno "no ha existido".



El diputado del partido de ultraderecha le ha preguntado sobre si "piensa hacer algo el Gobierno para restituir la credibilidad de las instituciones del Estado".



Calvo ha contestado: "No hay que restituir lo que no ha existido".



"Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este Gobierno en los dos años desde que llegó Pedro Sánchez al poder", ha replicado Espinosa de los Monteros, entre las risas de sus compañeros.





El aplauso de la bancada socialista. Conmovedor. pic.twitter.com/U5iRxXyJDd — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) June 24, 2020