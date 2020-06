Mercadona agota uno de sus productos más solicitados

Mercadona se caracteriza por ser una empresa que siempre está en constante comunicación con sus clientes, y son muy activos en las redes sociales respondiendo ante cualquier duda que se pueda plantear. Ejemplo de ello es la respuesta que la cadena de supermercados dio hace unas semanas antes las dudas de los clientes sobre la nueva medida en caja para respetar la distancia de seguridad.



Ahora, ha habido un run-run a través de las redes sociales que ha terminado por confirmarse, y es que muchos clientes apuntaban a través de Twitter que no eran capaces de encontrar la tortilla hecha con chorizo de la marca Hacendado. Se trata uno de los productos más demandados de la marca blanca de la empresa que se ha convertido en un habitual de los almuerzos y comidas de los clientes, especialmente en verano.



Ante las dudas de los clientes sobre la ausencia del producto, la cuenta de Mercadona en Twitter respondía ante una de las preguntas: " Hola. Gracias por escribirnos. Efectivamente, no disponemos temporalmente de este producto. Informarte que puedes encontrar tortilla de patata y tortilla de patata y cebolla. Disculpa las molestias. Un saludo". El precio de este producto es de 2.90 euros, y es perfecto para comidas rápidas en las que no se tiene tiempo para cocinar.





Novedades

Mercadona refuerza el surtido de tartas.

No se trata de la primera vez que los clientes preguntan en redes sociales sobre la ausencia o incorporación de algún producto. Uno de los casos más destacados fue el de losque fueron retirados tras la campaña de verano de 2018 para mejorar la calidad. Este producto,ha sido recuperado este año en supermercados físicos y de venta online tras la demanda de los clientes en redes sociales y vLa conocida cadena de supermercados valenciana ha introducido desde este miércoles mejoras y novedades en su surtido de tartas trascon clientes desde finales de 2018. Entre los principales cambios destacan las mejoras en las tartas de, en la que se ha tostado la yema y se ha modificado el bizcocho para hacerlo más jugoso, y en la deen la que han incrementado el porcentaje de cacao en la trufa.A petición de los clientes, también se ha ampliado el tamaño de lapara aumentar el número de raciones.