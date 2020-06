La "maldición" de las "brujas de Elche" que persigue a Lola Índigo

Si les dicen "brujas de Elche" posiblemente no sepan a qué se refieren pero en Twitter no se habla de otra cosa en las últimas horas. Y es que unos tuits de unas ilicitanas sobre la cantante Miriam Doblas, más conocida como Lola Índigo, han despertado multitud de comentarios y memes en la red social.



Pongámonos en situación. La brujería es el "late motiv" del primer disco de la intérprete granadina, "Akelarre", y hay multitud de referencia a las brujas en sus canciones. Desde bolas de cristal, cartas y túnicas en "Mujer Bruja" hasta cruces y referencias a Satanás en "Maldición". Tal es el interés de Lola Índigo por el esoterismo que incluso llama "akelarres" a sus conciertos. Y ahí es donde ha surgido el problema.







Y es que una ilicitana, también interesada por el esoterismo y bautizada ahora como una de las "brujas de Elche", decidió expresar su malestar por la "apropiación del esoterismo" que hace la cantante. "Estoy harta de Lola Indigo y de que haya llamado a su disco y su gira 'AKELARRE'. Ha capitalizado mis creencias, ha vendido toda mi fe por simple dinero, una simple mortal. Cuando busco 'aquelarre de Elche me sale su mierda de concierto. No somos un mero producto. Existimos", señalaba en un tuit que ha borrado tras ver la repercusión que ha tenido.



Pero la cosa no quedó ahí. Otra de las ahora denominadas como "brujas de Elche" publicó seguidamente lo siguiente: "¿Alguien sabe el nombre completo y grupo sanguíneo de Lola índigo? Es para una cosa". "Miriam Doblas Muñoz y es A+, yo estoy utilizando velas negras y ofrendas a Belcebú, con cualquier fruta podrida debe ser suficiente", contestaba otra.





o me han echao una maldición — LOLA INDIGO (@lolaindigomusic) June 14, 2020

la venganza será terrible — LOLA INDIGO (@lolaindigomusic) June 14, 2020

Ante esta surrealista situación la intérprete de "Yo ya no quiero ná" y "4 besos" no se ha quedado al margen y ha querido a hacer un "guiño" sobre el tema del que todos hablan en la red social. "He salido a correr yo yo corro muy lento o la paloma tiene mucha puntería.", publicaba en Twitter.