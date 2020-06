Un sueño de muchos que se convierte en pesadilla: recibe pizzas desde hace 9 años pero nunca las ha pedido

Es posible que en alguna ocasión hayas recibido una pizza en casa sin haberla pedido: la explicación más lógica que diste al asunto en aquel momento habrá sido que alguien se ha equivocado al dar la dirección, o que el repartidor ha errado sin quererlo. Sin embargo, Jean Van Landeghem, un belga de 65 años que reside en Turnhout, lleva abriendo la puerta desde hace casi una década a un hombre que le trae pizzas que nunca ha encargado.

El protagonista de esta historia narra a los medios locales cómo desde que recibiera la primera pizza, intentó saber quién era el remitente de la misma, pero 9 años más tarde, esta duda sigue sin tener algún tipo de respuesta. Los efectos psicológicos que ha generado esta situación de estrés son tales que cuando escucha una moto pasar por la calle en la que reside, su cuerpo comienza a temblar. Durante el mes de mayo del año pasado, llegó a recibir 14 pizzas que fueron todas ellas rechazadas.



"Esto comenzó hace ya 9 años. En ese preciso momento, sin esperarlo, un repartidor de pizzas me entregó un montón de ellas, pero yo nunca las había pedido", ha explicado Jean Van Landeghem al medio Het Laatste Nieuws. Hay ocasiones en las que este producto llegó a su casa a las 2 de la madrugada, cuando él ya estaba dormido, y no importa si es festivo o no: el repartidor toca a su puerta en cualquier día: "ya no puedo dormir. Y temo que venga alguien a dejarme pizzas otra vez. Es triste, porque a las pizzerías les cuesta dinero y tienen que tirar la comida. Cuando descubra quién me estuvo molestando durante estos 9 años, no será su mejor día".