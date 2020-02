Viral: Convierte a su hermano en meme por su reacción al pillar a sus padres practicando sexo

A más de uno le ha pasado, pero no vivíamos en el mundo actual de las redes sociales y la viralidad. Un niño que escuchó a sus padres haciendo el amor circula de móvil en móvil por la dramática reacción del chico y gracias a su hermana, que se encargó de tuitearlo.



"¡Tres veces, fueron tres veces!", exclama el niño en el vídeo mientras su hermana se parte de la risa. Ella explica en su mensaje, que acumula 114.000 retuits y más de medio millón de "me gustas", que su hermano "escuchó a mis padres teniendo relaciones sexuales y tuvo un colapso mientras me lo contaba".





my brother heard my parents having sex and had a complete break down while telling me about it pic.twitter.com/v5bGQe1KCS — raw na (@ranahasse) February 20, 2020

for the record took my lil drama king out for dinner n gave him the talk lmao hes all good. apparently plant based burgers are a good alternative for therapy pic.twitter.com/fmAVOqzjb8 — raw na (@ranahasse) 22 de febrero de 2020

Para compensar eldel menor y haberle convertido en, la hermana se lo llevó a una hamburguesería vegana, donde le habló sobre el sexo y parece que se le pasó el trauma.