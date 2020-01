Un hombre se queda encerrado en un bar tras dormirse en el baño y llama a la Guardia Civil

Los hechos sucedieron en la mañana de este domingo cuando un hombre se despertó en el baño de un bar de La Virgen del Camino tras quedarse dormido a causa de la "borrachera", según sus propias palabras. Al ver que estaba atrapado, porque el establecimiento había cerrado, llamó a la Guardia Civil para pedir ayuda.

"Estoy aquí en un bar de la Virgen del Camino y me he quedado encerrado. Lo han cerrado hace un buen rato y me he quedado en el baño", contó el afectado. "¿Dónde está usted?", pregunta el agente. "No se", responde el hombre.

En la conversación explica que el bar "estaría abierto hasta la medianoche pero yo fui al baño y me quedé dormido de la borrachera y aquí estoy". "¡Ah, ¿que se ha quedado toda la noche ahí durmiendo?", exclamó el Guardia Civil al otro lado del teléfono tras entender la situación. "Claro, y me he levantado y está cerrado", contestó el hombre. "Claro, claro, lógico, lógico. Madre del... A ver, vamos a ver cómo lo...", continuó el guardia.

"Bueno, vale, entiendo que fuiste al baño y... Una mala noche. Te quedaste dormido en el baño y ellos se marcharon", comenzaron a recapitular las autoridades. "Del baño habrás podido salir, ¿no?". "¡Hombre, claro, yo me estoy tomando una caña ahora, dentro de la barra", declaró el hombre entre risas. El afectado pidió que le sacaran de allí, a lo que las autoridades le dijeron que esperara: "De perdidos al río, si ya has aguantado toda la noche ya te da igual esperar un poco más".