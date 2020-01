Una mujer obliga a su burro a beber cerveza por la nariz

Seguramente no hayas escuchado nunca hablar del Festival del Mango, un acontecimiento que tiene lugar cada año en Colombia. Una de las actividades de este evento es una carrera de burros. Actividad que este año ha dado la vuelta al mundo, no por la prueba en sí, sino por la celebración que se ha producido después. Este año, el ganador de la prueba fue Muñeco. Su dueña recibió como premio 150.000 pesos colombianos, lo que equivale a unos 40 euros, y para compartir este feliz momento con su burro, obligó al animal a ingerir cerveza por la nariz.

Esta actitud ha sido motivo de indignación en redes sociales. Particulares, asociaciones e incluso miembros del Gobierno colombiano se han mostrado muy enfadados con la ganadora de la carrera.

La autora de la desafortunada acción ha dado su versión de los hechos y ha pedido perdón. "Me invitaron a participar de la carrera de burros y acepté. Llevé al mío y ganó. Lo tengo hace 20 años. Como premio a veces yo me tomaba una cerveza y le dejaba a él un sorbito. Es la manera que yo lo consiento, pero no quería causarle daño", aseguró María Luisa.