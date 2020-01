¿Qué popular cantante se esconde detrás del Rey Melchor de Cádiz?

La Cabalgata de los Reyes Magos de Cádiz ha tirado la casa por la ventana. Y es que el popular acontecimiento navideño de la localidad ha contado con rostros muy populares. Entre ellos se encontraba nada más y nada menos que el cantante Alejandro Sanz que interpretó al Rey Melchor.





¿Melchor eres tú? ¡No creerás pero Alejandro Sanz se disfrazó de Rey Mago! pic.twitter.com/7mA82MdgqY — Mister137 (@ElMister137) January 5, 2020

No obstante, el premiado cantante internacional no fue el único rostro conocido de la Cabalgata . La también intérpreteencarnó a laque guía a los Reyes hasta la localidad gaditana. "La magia de las estrellas es que da igual donde estés, la distancia es la misma. Ayer tuve la suerte de ser Estrella de Oriente y el cariño que recibí, no entiende de distancias", escribía la cantautora en Instagram.Entre la comitiva real dese encontraba, autor del Carnaval y amigo del cantante;trabajador de la empresa Airtificial y colaborador de la asociación que organiza la selección de los Reyes, y el Cartero Realprofesor del centro educativo La Salle Mirandilla.