Oferta de trabajo denigrante en Vigo: "Se busca empleada del hogar sexy y con buenos senos"

Una oferta de empleo denigrante en Vigo publicada en el portal web milanuncios.com ha suscitado las críticas de los usuarios: "Se busca empleada del hogar sexy, [...] solo limpieza, si hubiera sexo se abonaría la diferencia. Chica de 20 a 40 -años- en buena forma física, buenos senos y agradable. Absténganse cardos".



Parece una broma, aunque no tendría por qué serlo, anunciada por "Juanjo". Tras varias reprobaciones, el reclamo ha sido retirado de la web, aunque la cuenta de Twitter @JobsMierda se ha encargado de hacer una captura y subirla a las redes.









Se llama Juanjo y buscar una empleada del hogar con tetas y buena forma física



ABSTÉNGANSE CARDOS.

Alucinante pic.twitter.com/7dE5zBCraf — Mierda Jobs (@JobsMierda) December 6, 2019

Este tipo busca una mujer para acompañar a una persona minusválida que sea "atrevida, sexy y con generosos pechos".



Para trabajar tienes que mandar fotos de piernas y escote



Insuperable. pic.twitter.com/0hL0yj3QHD — Mierda Jobs (@JobsMierda) November 14, 2019

Demandas en la misma línea

Lo cierto es que este tipo de ofertas conson más comunes de lo que uno podría pensar. El pasado mes de noviembre, en la misma plataforma, un hombre "minusválido" -según se llamaba a sí mismo-, buscaba en Cambados" para acompañarle":, rezaba el texto.Las faltas de respeto no solamente se dirigen hacia lo sexual, sino que también alimentan el racismo. Sin ir más lejos, recientemente se publicaba un aviso en el quepero con una restricción:Hace tres días, otro ejemplo del mismo cariz en la zona de Moraña: "Señora para realizar tareas del hogar al menos 1 vez a la semana y en ocasiones especiales atender a 2 niños. SOLO ESPAÑOLAS -en mayúsculas-."Preferentemente no fumadora y que le gusten los animales ya que tengo un perro pequeñito., pedía otro usuario de milanuncios.com hace 10 días para Redondela.Y, más allá de las condiciones físicas o de nacionalidad, también hay quien se atreve a ofrecer empleos con unos salarios insultantes, sacada a la luz en abril de este año:haciendo labores domésticas en un hogar de Vigo.Aunque en una proporción menor, también se encuentran en la red anuncios de mujeres que ofrecen ": "Movimiento de cadera, miradas picantes y más, sin olvidar que tu casa quedará muy limpia", proponía una persona "colombiana sensual" en Avilés (Asturias)."Hago limpieza con, etc. También cuido ancianos", exponía otra, en este caso para Barcelona.