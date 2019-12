Siri corrige a un presentador del tiempo mientras daba el parte en directo

Siri puede salvarte en muchas situaciones, pero puede hundirte en el peor momento. Algo así le pasó a un presentador del tiempo de la BBC durante una transmisión. El meteorólogo Tomasz Schafernaker —quien estaba dando el pronóstico del tiempo— se llevó una sorpresa cuando su propio reloj inteligente le corrigió durante el programa.



Schafernaker estaba presentando las condiciones del clima en Estados Unidos, cuando su Apple Watch se activó y dijo que no habría nieve, a pesar de que él explicaba que caería una nevada en diferentes partes de ese país.



When you're live on air and your watch contradicts your forecast....??

??Sound on?? pic.twitter.com/sYwY6iLTf4