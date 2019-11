Lo más viral: "Con lo que te gustaban las esquelas y, para un día que sales, no vas a poder leerlas"

"Toda la vida leyendo el periódico por la página de las esquelas y, para un día que sales, no vas a poder leerlas". Con esta ingeniosa frase los nietos y bisnietos de María Luisa (cántabra, del municipio de Torrelavega) le hacían un emotivo homenaje a su abuela a través de la prensa local. Este ingenioso -y emotivo- in memóriam no ha tardado nada en correr como la pólvora por las redes sociales, provocando la risa y añoranza de muchos usuarios.

El mensaje que acaba con un "la súperabuela que cogió la capa y se fue volando", no podría reflejar mejor todo el amor y el respeto de estos nietos por su yaya, cuyo sentido del humor seguro que se refleja en esta esquela para el recuerdo.