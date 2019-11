Cómo acabar con un nido de cucarachas... y con tu jardín

Tuvo, como se suele decir, una idea de bombero y por poco no necesita llamarlos. Un hombre del municipio brasileño de Eneas Marques quiso deshacerse de manera expeditiva de un nido de cucarachas que había en su jardín.



Nada de trampas ni insecticidas. No se le ocurrió otra cosa que achicharrarlas usando gasolina y un veneno con metano. Una cerilla hizo el resto. El vídeo de una cámara de seguridad muestra el momento en el que la tierra del jardín literalmente explota.



Afortunadamente, ni el hombre ni sus perros sufrieron daño alguno, pero el susto no se lo quita nadie. Se desconoce el número de bajas de las cucarachas y si hubo supervivientes.





Este señor en Brasil intentaba deshacerse de las cucarachas en su jardín usando gasolina y un veneno con metano, por poco se queda sin casa. pic.twitter.com/hw4MqntJLz — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) October 22, 2019