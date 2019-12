Un pequeño cachorro llamado Narwhal se ha convertido en la gran estrella de internet durante la última semana. ¿El motivo? Una rareza física: una pequeña cola en su frente que le ha hecho ganarse el simpático apodo de 'perro unicornio'.





This is Narwhal. He was born with an extra tail on his forehead. It hasn't wagged yet but he's working on it. 14/10 always read the instructions before assembling your puppy pic.twitter.com/ge8B0KlLa3