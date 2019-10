Un fan provoca la caída de Lady Gaga en mitad de un concierto

Imagina estar sujetando a tu ídola en el aire mientras esta canta, dar un traspiés, y tirarla fuera del escenario. Esto fue lo que le ocurrió anoche Jack, un fan de la cantante Lady Gaga durante un concierto en Las Vegas, cuando esta le llamó para participar en el show. La mala fortuna hizo que, en mitad de la euforia, Jack diera un traspiés cuando tenía a Gaga agarrada en brazos mientras daba saltos, provocando la caída de la cantante fuera del escenario.



El chico, y no es para menos imaginando la situación, acabó llorando después de lo sucedido, pero Lady Gaga, lejos de enfadarse, mostró su mejor cara animando al fan y quitándole hierro al asunto, aludiendo a que no fue culpa suya y bromeando. "Nos queremos tanto el uno al otro que nos hemos caído del maldito escenario", destacaba haciendo hasta incluso referencias a la mítica película Titanic: "Somos como Jack y Rose".





Holy shit Lady Gaga just fell right in front of me pic.twitter.com/4AUZNXjiNl