Muere ahogado al pedirle matrimonio a su novia bajo el agua

Se llamaba Steven Weber, era estadounidense y murió por ser romántico. Este hombre murió ahogado el pasado jueves cuando le proponía matrimonio a su novia bajo el agua a cuatro metros de profundidad.

La pareja se encontraba de vacaciones en un hotel de Tanzania, Manta Resort, que ofrece una cabaña de madera con un dormitorio sumergido en el mar.

El joven, natural de Luisiana, se sumergió con unas pancartas a cuatro metros de profundidad para pedirle a su chica, Kenesha Antoine, que se casara con él. La original pedida de mano acabó en tragedia cuando se ahogó mientras trataba de volver a la superficie.

El vídeo de la propuesta nupcial, que ha sido difundido en las redes por la chica, se ha viralizado. El mensaje de una de las notas escritas por Steven era trágicamente premonitorio: "No puedo contener la respiración lo suficiente para contarte todo lo que te amo, pero todo lo que amo de ti, lo amo cada día más. Cásate conmigo".

Acto seguido, el novio saca de su traje de baño un anillo de compromiso y entonces se va nadando. Falleció antes de llegar a la superficie.

La desconsolada novia publicó en Facebook que su amado nunca llegó a escuchar su respuesta, que hubiera sido "sí un millón de veces".



Reproducción íntegra de su publicación en Facebook:

"No hay palabras suficientes para honrar al alma hermosa que es Steven Weber, Jr. Fuiste una luz brillante para todos los que conociste. Nunca conociste a un extraño y trajiste tanta alegría a tanta gente. Fuiste amable, compasivo, regularmente me hacías llorar de risa y me colmabas de un amor como nunca antes había experimentado.

Nunca emergiste de esas profundidades, así que nunca escuchaste mi respuesta, "¡Sí! ¡Un millón de veces, sí, me casaré contigo! "Nunca pudimos abrazar y celebrar el comienzo del resto de nuestras vidas juntos, ya que el mejor día de nuestras vidas se convirtió en el peor, en el giro más cruel del destino imaginable. Trataré de consolarme en el hecho de que disfrutamos de las experiencias más increíbles de la lista de deseos en los últimos días, y de que ambos estábamos tan felices y absolutamente aturdidos por la emoción en nuestros últimos momentos juntos.

Solo un par de días antes de que murieras, me dijiste: "He visto a algunos pacientes con cáncer en este viaje, y me di cuenta de que esto es algo único en la vida que la gente quiere experimentar antes de morir. Y aquí estamos en la plenitud de nuestras vidas haciendo esto. Somos muy dichosos"

Sí, éramos, mi amor perfecto, mi ángel, mi alma. Sí, lo éramos, y llevaré la bendición del amor que compartimos conmigo para siempre. Te encontraré y me casaré contigo en la próxima vida, y la próxima, y la próxima, y la próxima ... Te amo mucho, y siempre lo haré.

Ore por toda la familia y amigos que lo amaron tanto. Por favor, ámense mientras puedan, tan duro como puedan. Sé que en cualquier parte del universo donde reside el espíritu de Steven, eso es exactamente lo que está haciendo: dar amor y difundir alegría y risas. Y conociéndolo, siempre rápido con una broma de mal gusto, probablemente esté entreteniendo a alguien con una historia sobre cómo realmente arruinó esa propuesta y murió mientras era extra.

¡Descansa bien, mi dulce bebé! ¡Siempre sé que eres amado por siempre!