Los alicantinos virales que ya forman parte del imaginario colectivo gracias a internet

Internet es un cajón desastre en el que todo tiene cabida: desde escuchar el último 'hit' del verano, dar clases de guitarra o tutoriales de lo más diverso, desde cómo cortarse el pelo o hasta cómo montar una mesa de unos grandes almacenes. Pero muchas veces el vídeo que se hace viral al ser compartido miles de veces es aquel considerado como 'friki'.

Programas de televisión como 'Callejeros' o 'APM?' han propiciado la aparición de personas desconocidas que por su peculiar forma de hablar o actuar se han viralizado y ya forman parte del imaginario colectivo. Es el caso de la intervención de la joven alicantina Dakota Tarraga en 'Hermano Mayor' que con frases como "¿qué no? Madre mía te digo yo a ti que sí" o "me pica la nariz y eso significa 'movida'" generó multitud de parodias en redes sociales.

Algunos de estos vídeos ya tienen su tiempo y se dieron a conocer hace años cuando las redes sociales todavía no habían invadido nuestras vidas. Entonces, era la televisión la que nos daba momentos memorables. Hoy la caja boba comparte protagonismo con Twitter, Instagram y Facebook, entre otros.

Dakota

La peculiar forma de hablar de Dakota Tarraga en 'Hermano Mayor' y la viralización de sus vídeos en la red hizo que otros programas de televisión se fijaran en ella. Es el caso de 'Cámbiame' y 'Supervivientes', donde participó en su última edición.



MrGranBomba

Mención aparte merece el youtuber Sergio Soler, más conocido como MrGranBomba. El joven terminó en los tribunales por su vídeo de 'caranchoa' dado que el repartidor decidió denunciarle. Finalmente, la Audiencia de Alicante no consideró delito llamar a alguien 'caranchoa' y archivó la querella.



Ylenia

La benidormí Ylenia Padilla protagonizó numerosas discusiones en el programa 'Gandia Shore' que no tardaron en compartirse en redes sociales. Más tarde participaría en 'Gran Hermano VIP', donde popularizó expresiones como 'Tikitiki', e incluso se atrevió a lanzar una canción: "Pégate".



"Estoy embarazado (de gemelos)"

"No me peguen estoy embarazada.... Soy mujer, soy transexual, soy travesti y no acepto la transexualidad. Y me voy a hacer mujer, estoy en manos de curanderas. Llamen a mi psiquiatra, pero no me peguen". La conversación entre este hombre, que acababa de ser detenido en Alicante, y la Policía resulta difícil de calificar.



Los pistoleros del eclipse

'Callejeros' es una mina de vídeos de virales. Uno de los más conocidos tiene como protagonistas a unos jóvenes camino de Alicante en un control de alcoholemia (y drogándose). "La gente de Muchamiel es la mejor que hay en Alicante", señalaba uno. Lo que no esperaba el reportero del popular programa de televisión es que uno de los jóvenes terminara sacando una pistola del capó de su coche.