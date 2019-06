Pide una tarta de Mariah Carey y le regalan una con la imagen de Marie Curie

Quien crea que la pronunciación del inglés de un sitio a otro varía poco está muy equivocado. Para muestra, este ejemplo que corre por las redes sociales hoy.



"Mi prima de Inglaterra pidió a sus compañeros de trabajo una tarta de cumpleaños de Mariah Carey", contaba desde Toronto Harriet Alida Lye en Twitter, "lo entendieron mal y ésta es la tarta que le hicieron".





My cousin in England told her colleagues she wanted a Mariah Carey birthday cake. They misunderstood, and is the cake they made her instead. It's Marie Curie, looking very festive. pic.twitter.com/LMHJnMATqD