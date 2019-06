Un cocodrilo se cuela en la cocina de una casa de Florida

Imagina que vas a beber un vaso de agua de madrugada y un cocodrilo de casi dos metros te espera en la cocina con la boca abierta. Pues esto es lo que le ocurrió recientemente a una familia de Clearwater (Florida).



Afortunadamente la policía fue alertada y llegó con prontitud, por lo que los únicos heridos en el incidente fueron el mobiliario y la ventana que el cocodrilo rompió para entrar a la vivienda.







Imagínate despertarte en plena noche para ir a mear. Pasas por la cocina y te encuentras a este ??.



Y ya está. No pasa nada más. Básicamente porque me he muerto. https://t.co/cKahA3T5vo