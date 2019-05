La mascota de los Houston Rockets dobla la rodilla ante Emilia Clarke, actriz de Juego de Tronos

¿Qué ocurriría si una de las aspirantes al Trono de Hierro hiciera un break entre batalla y batalla para asistir a un partido de la NBA? Emilia Clarke, conocida por encarnar a uno de los personajes protagonistas más importantes de la serie Juego de Tronos, ha recibido esta graciosa sorpresa en el partido entre los Rockets y los Warriors de la liga de baloncesto americana. Así ha sido cómo la mascota de los Rockets se ha postrado frente a Daenerys Targaryen, aspirante a dirigir los Siete Reinos y también, seguidora de este equipo.







?? THIS IS NOT A BLOOPER ??



The Mother of Dragons is at the #Rockets game with a coffee!@emiliaclarke | #RunAsOne pic.twitter.com/hqo2jeXMuo