Este zorro blanco no resiste su curiosidad y acaba mordisqueando la cámara

Este zorro blanco se ha hecho viral en las redes después de que ABC News publicara el vídeo en el cachorro se acerca tímidamente al equipo que lo fotografiaba. El animal, al principio desconfiado, acaba olfateando directamente el objetivo de la cámara y mordisqueando el mismo, quizá para averiguar qué era el extraño objeto que le estaba apuntando.



Las imágenes han recogido un gran número de reacciones en redes sociales, ya que no es usual que, durante un reportaje fotográfico o documental, los animales se acerquen tan osadamente a la persona que está haciendo el reportaje. Quizá si la madre del cachorro hubiera estado más cerca le habría aconsejado que no se acercara mucho al humano en cuestión:





READY FOR MY CLOSE-UP: A photographer has an adorable moment with a wild arctic fox who came over to investigate his camera gear, even giving the camera hood a nibble. https://t.co/eiCEE15SkW pic.twitter.com/HQANQLmtaY