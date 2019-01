La nota de un profesor a un alumno valenciano en 1982: "Merece que le rompan la cara"

"No hace las cosas porque no le da la gana. Ha tenido su oportunidad de reaccionar y no ha querido hacerlo. Merece que le rompan la cara porque nos toma el pelo a todos. No hay que pasarle ni una más a partir de este momento".

Este profesor valenciano de los años 80 no podía más cuando en la cuarta evaluación de un curso de 7º del curso 1981-82 le escribió esto en la cartilla de notas al padre de uno de sus alumnos, que la ha compartido ahora en redes provocando las risas y comentarios de decenas de internautas. Evidentemente, la filosofía pedagógica y docente de este profesor- quien sabe si ya jubilado- no superaría ninguno de los filtros de control actuales a muchos niveles pero en esta escuela de los primeros años 80 era, como él mismo recuerda y otros también, "casi lo normal".

El alumno afectado, ya adulto, no solo no le guarda rencor a su maestro sino que lo disculpa e incluso le justifica: "Era la cuarta evaluación. En las tres anteriores las observaciones de disgusto habían ido in crescendo y, realmente, yo era más malo que 'una tenca en suc'". "Cuanta razón tenia", explica entre risas.