BabyShark, la canción infantil que se ha hecho viral en todo el mundo

Si eres padre o madre de niños pequeños o profesor de Infantil, es bastante probable que si escuchas la palabra Babyshark sepas rápidamente de lo que te están hablando. Si no es el caso, debes saber que se trata de una canción infantil que figura ya entre los vídeos más vistos de la historia de Youtube, que se dice pronto.



Su letra -en inglés- no es, desde luego, nada del otro mundo, pero es tan pegadiza y gusta tanto a los niños de todo el mundo que se ha convertido en todo un fenómeno viral dos años después de publicarse directamente en la mayor plataforma de vídeos del planeta.



Detrás del incontestable éxito del Baby Shark está Pinkfong, una empresa de Corea del Sur que se dedica a producir material pedagógico. Probablemente no estaba entre sus objetivos que su tema infantil se colase incluso en la prestigiosa lista Billboard de los sencillos más vendidos en Estados Unidos.



En el número 38 del listado de la famosa publicación apareció Babyshark, superando a artistas como Camila Bello o Ariana Grande en su estreno.





El BabyShark original

El vídeo más popular del BabyShark

2.202.098.381 visualizaciones y más de 100 versiones en 11 idiomas



El reto de la coreografía de Baby Shark

El "bocado" de negocio de los tiburones del BabyShark

Holy crap. Shares of a Korean company that owns a 25% of stake in the song Baby Shark is going absolutely nuts in the market https://t.co/vsZURNE9eh HT: @DavidInglesTV pic.twitter.com/PZfJvg1dhv — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 17 de enero de 2019

La letra de BabyShark

Aunque es ahora cuando está disfrutando de las mieles del éxito, en realidad la canción que presenta a una familia de tiburones fueTras hacerse popular en las guarderías, fue en 2007 y en Alemania cuando se prendió la mecha de su viralidad gracias a lay que triunfó en Internet.Sin embargo, ha sido la coreana la versión que ha terminado por explotar a nivel mundial. Pero, ¿realmente el éxito de Baby Shark? ¿Por qué se te mete en la cabeza yaunque no quieras?Una profesora asociada de la Escuela de Música Thornton de la Universidad de California ha explicado, en declaraciones al diario The Daily Beast, que la clave está en sus, factores que activan el placer en el cerebro: "Tiene una melodía simple que no es solamente pegadiza, sino que también es muy".La versión coreana acumula hasta la fecha, pero los vídeos que usan la música y la coreografía de Baby Shark son ya incontables. Hay más de 100 versiones en 11 idiomas.Asimismo, las adaptaciones para citas comoy las personalizaciones en distintos países son cada vez más numerosas. Aquí puedes ver la versión deLa popularidad del Babyshark es tanta que el Babyshark Challenge está poblando Youtube de vídeos donde niños y no tan niños reproducen la coreografía de la canción:El sello Pinkfong pertenece a, cuyo 25% pertenece a una filial de Samsung (), que se ha disparadogracias a la canción infantil del momento.Sabedores de que todo éxito tiene un fin, Pinkfong negocia con Netflix para seguir publicandoen la plataforma de streaming, además de haber cerrado acuerdos para desarrollar videojuegos con Amazon y Google.Sus próximos proyectos se dirigirán a niños dey, al parecer, los protagonistas ya no serán tiburones, sinoAquí puedes leer la. El bebé tiburón aparece en primer lugar; le siguen la mamá tiburón, el papá tiburón, la abuela tiburón y el abuelo tiburón. Cuando está toda la familia tiburón reunida, se van a cazar peces, que huyen del peligro y se refugian en su casa para estar seguros. Y final del "cuento".Baby shark, doo doo doo doo doo dooBaby shark, doo doo doo doo doo dooBaby shark, doo doo doo doo doo dooBaby shark!Mommy shark, doo doo doo doo doo dooMommy shark, doo doo doo doo doo dooMommy shark, doo doo doo doo doo dooMommy shark!Daddy shark, doo doo doo doo doo dooDaddy shark, doo doo doo doo doo dooDaddy shark, doo doo doo doo doo dooDaddy shark!Grandma shark, doo doo doo doo doo dooGrandma shark, doo doo doo doo doo dooGrandma shark, doo doo doo doo doo dooGrandma shark!Grandpa shark, doo doo doo doo doo dooGrandpa shark, doo doo doo doo doo dooGrandpa shark, doo doo doo doo doo dooGrandpa shark!Let's go hunt, doo doo doo doo doo dooLet's go hunt, doo doo doo doo doo dooLet's go hunt, doo doo doo doo doo dooLet's go hunt!Run away, doo doo doo doo doo dooRun away, doo doo doo doo doo dooRun away, doo doo doo doo doo dooRun away!Safe at last, doo doo doo doo doo dooSafe at last, doo doo doo doo doo dooSafe at last, doo doo doo doo doo dooSafe at last!It's the end, doo doo doo doo doo dooIt's the end, doo doo doo doo doo dooIt's the end, doo doo doo doo doo dooIt's the end!