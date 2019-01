Una luchadora de UFC propina una paliza a un hombre que quiso atracarla

Un hombre que quiso robar el móvil a la luchadora brasileña de UFC Polyana Viana el pasado fin de semana, salió escaldado de su intento.



Según cuenta la propia protagonista, cuando se encontraba esperando un Uber en Río de Janiero, se le acercó el ladrón y le pidió que le entregara el teléfono, amenzándola con que poseía un arma de fuego. En esos instantes, Viana se levantó rápido y propinó dos goles y una patada al hombre. Una vez en suelo, le realizó un estrangulamiento trasero y le sentó de nuevo en el mismo sitio donde estaban antes, con el brazo inmovilizado, hasta que llegó la policía.





On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt