La ingeniosa manera con la que un pasajero elude pagar por el equipaje de mano

La compañía aérea Ryanair cambió el pasado 1 de noviembre su política respecto al equipaje de mano. Cualquier maleta con un peso menor a 10 kg supondrá un coste de 6 euros a partir de ahora, excepto aquellas mochilas o bolsos con una medida de 40x20x25cm.

Pero a Lee Cimino, un joven británico de 30 años, no le gustó la idea de tener que pagar por su equipaje de mano e ideó un plan. Llevó a una costurera un viejo abrigo y le pidió que añadiera unos cuantos departamentos. De esta manera, introduciría en ellos lo necesario como para no tener que pagar. Realmente, la acción no compensó el coste ya que tuvo que pagar 30 libras por el arreglo del abrigo.

Lee Cimino publicó en Facebook un vídeo en el que contaba como pasó por los controles sin ningún problema con la prenda puesta. Y aunque la compañía al ver la publicación, que se hizo viral, comentó que habían “recibido muchos comentarios positivos” sobre su “nueva política de equipaje”, la reivindicación del británico ya es pública.