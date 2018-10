El impactante rescate de una cría de ballena atrapada en redes contra tiburones

Organizaciones ecologistas difundieron imágenes y vídeos de una cría de ballena jorobada o yubarta recién nacida que fue rescatada este martes tras quedar atrapada en una red contra tiburones en la Costa Dorada, al este de Australia.





#BREAKING QLD's shark nets ensnared a baby humpback whale today.



With @hsi_australia, we alerted the rescue and response team & the trapped whale is was freed.



How many more animals will suffer in nets & drumlines in QLD?



