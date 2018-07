Un perro se hace viral al "cantar" ´Toxic´ de Britney Spears

La nueva estrella de las redes sociales es el perro Riley, cuya interpretación de la melodía del 'hit' 'Toxic' de Britney Spears ha triunfado en Twitter. Su dueño, el estadounidense Matthew Hardin, ha sido el encargado de compartir el vídeo del perro "cantando" la popular canción.



El tuit cosecha casi medio millón de 'Me gusta' y más de 170.000 retuits y junto a las imágenes Hardin escribió: "¿Soy solo yo, o Riley suena como si estuviera cantando 'Toxic' de Britney Spears?".





Is it just me or does Riley sound like he´s singing toxic by Britney Spears? pic.twitter.com/XT4us4ERYD