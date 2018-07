Así es el ´Shiggy Challenge´, el peligroso nuevo reto viral

Los retos virales son una costumbre en EEUU y alguno de ellos puede llegar a poner en peligro la vida de quienes lo practican. Este es el caso del nuevo reto que está triunfando en las redes sociales norteamericanas, el 'Shiggy Challenge'.



Este desafío lo inició el comediante estadounidense Shiggy, quien publicó un vídeo en su cuenta de Instagram a finales de junio. En las imágenes se veía al humorista bailando de noche y al borde de una carretera la canción 'In My Feelings' del rapero Drake.





Mans risking his life for kiki ?? #Inmyfellingschallenge #kekechallenge #shiggychallenge pic.twitter.com/3N53HXY7tI

Update?? My wish came true #shiggychallenge ?????? pic.twitter.com/zPSJx9sA4N

While we´re in this whole challenge business, here´s Deputy Donnyray Campbell with the #InMyFeelingsChallenege #DoTheShiggy #shiggychallenge @CampDonny @OfficialLivePD pic.twitter.com/qijDPRQ0ML