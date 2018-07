Impactante grabación en primera persona de un accidente de avión

Una experiencia de las que no se olvidan. Que se lo digan a uno de los pasajeros del avión que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Pretoria (Sudáfrica). Hubo víctimas mortales. Dos en concreto, mientras que 19 acabaron con distintas heridas.



Uno de los pasajeros que vivió en primera persona ese percance contó con el valor suficiente como para realizar una grabación muy compartida y vista en las redes sociales. En Twitter, por ejemplo, va camino de las 70.000 reproducciones.





A video taken from inside the plane that crashed after taking-off from the Wonderboom Airport in Pretoria. WATCH pic.twitter.com/7s0R5Zp2HQ