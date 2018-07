Ana War, de Operación Triunfo 2017: "Subo fotos en bikini a Instagram porque me da la gana"

La cantante Ana Guerra, más conocida por Ana War tras su paso por Operación Triunfo 2017, se ha convertido hoy en protagonista de las redes sociales tras su entrevista en el prógrama de La 1 ´Amigas y conocidas´.



La canaria ha acudido al plató a presentar su nuevo single ´Ni la hora´ pero la polémica ha llegado cuando Inés Ballester y el resto de contertulias han centrado la entrevista en sus fotos de Instagram en las que aparece en bikini. Inés Ballester le lanzaba la pregunta: "Ana yo entiendo que esto se ha convertido en una moda y que todas las que salís sois muy monas, pero de ahí a que eso sea una reivindicación feminista no, ¿no?". Guerra ha explicado que ha subido las foto por dos razones: "Primero porque me ´flipa´ la foto, me encanta. En esa foto hay arte. Segundo, porque me da la gana".





Trending Topic

"¿Sabéis lo que es triste? Que después de subir esa foto, al día siguiente, eso fuera noticia. Eso significa que tenemos que seguir luchando por el feminismo" Polémica en las redes sociales por la entrevista a @AnaG_ot2017 en #AmigasyConocidas https://t.co/D0TLF1L8u8 pic.twitter.com/Y2fkhx1IMC — La 1 (@La1_tve) 9 de julio de 2018

La periodistaha explicado que puede "tratarse de" y ha añadido "el mercado te obliga a despelotarte", algo que ha desmentido la cantante, mientras la abogada Cristina Almeida ha señalado que "".La cantante, que alcanzó la popularidad con la canción ´Lo Malo´ junta a Aitana, otra extriunfita, ha querido zanjar la polémica y ha añadido "¿sabéis lo que es triste? Que después de subir esa foto, al día siguiente,. Eso significa que tenemos que seguir con el cambio y que tenemos que seguir luchando por el feminismo".La polémica ha saltado rápidamente a las redes sociales y los seguidores de la cantante canaria han conseguido que el hastagsea Trending Topic en España.La cantante cuenta con 528.000 seguidores en Instagram y el vídeoclip de ´Ni la hora´ acumula más de 116.000 visualizaciones en Youtube.